07 февраля 2026 в 03:55

Биография, слова об СВО, личная жизнь: певице Аните Цой — 55

Анита Цой Анита Цой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Народная артистка России Анита Цой 7 февраля отмечает свой 55-й день рождения. Как сложились карьера и личная жизнь певицы, говорила ли она о спецоперации?

Чем известна Анита Цой

Анита Цой (настоящее имя — Анна Ким) родилась 7 февраля 1971 года в Москве. В юные годы она занималась музыкой и училась играть на скрипке в музыкальной школе.

Будущая народная артистка РФ получила три диплома о высшем образовании. Сначала окончила факультет педагогики и психологии дошкольного воспитания Московского государственного заочного педагогического института, который позже стал Московским государственным гуманитарным университетом имени М. А. Шолохова, а в 2015 году вошел в состав Московского педагогического государственного университета.

Затем она завершила обучение на юридическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и на эстрадном факультете Российской академии театрального искусства (ныне Российский институт театрального искусства — ГИТИС). Ее голос — меццо-сопрано и контральто.

В начале 1990-х годов Анита Цой была солисткой хора корейской пресвитерианской церкви «Поющие ангелы». В 1996 году она начала карьеру как эстрадная певица и взяла псевдоним Анита Цой. В 1997 году вышел ее дебютный альбом «Полет», который принес ей широкую известность благодаря одноименной песне. В последующие годы она выпустила еще шесть альбомов: «Черный лебедь» (1998), «1000000 минут» (2003), «На Восток» (2007), «Твоя А» (2011), «Без вещей» (2015) и «Музыка шоу 10 20» (2016). Среди ее самых известных песен — «Небо», «На Восток», «Береги меня» и «Разбитая любовь».

В 2020 году Анита Цой выпустила альбом «Нации победителей посвящается…», посвященный песням военных лет.

Анита Цой владеет и руководит компанией «Галерея „Мастер“». Это организация, которая специализируется на проведении культурных событий и предоставляет пространство для выставок художников и дизайнеров. Кроме того, артистка — основатель и генеральный директор компании «Фудстар». Эта компания занимается производством продуктов питания.

В 2021 году ей присвоили звание народной артистки РФ, также Цой награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2024). Множество раз звезда становилась лауреатом музыкальной премии «Золотой граммофон».

Что известно о личной жизни Аниты Цой

Анита Цой вышла замуж в 19 лет. Ее избранником стал бизнесмен Сергей Цой.

Артистка рассказывала, что ее почти вынудили выйти замуж за Сергея, который на тот момент уже окончил факультет журналистики в Ростовском университете. Знакомство пары произошло на занятиях по изучению корейского языка.

Мать будущей артистки считала, что Сергей — подходящая партия для ее дочери, так как он был перспективным юношей. Ее интуиция не подвела: через два года Сергей занял должность пресс-секретаря Юрия Лужкова, который на тот момент был мэром Москвы.

Поначалу союз бизнесмена и исполнительницы был браком по расчету. Цой признавалась, что первое время подталкивала мужа к решению о разводе — она постоянно специально ссорилась с ним и показывала непростой характер. Однако мужчина терпел ее выходки и окружал вниманием и заботой. В итоге Цой поняла, что действительно любит супруга.

В 1992 году у пары родился сын Сергей. После этого артистка располнела до 105 килограммов. Это не устраивало мужа, и в их отношениях начались проблемы.

«Я лила слезы у подруги и мамы, но с годами поняла, что он поступил правильно. Я решила похудеть. Муж увидел мои старания. Он вернулся в семью, и все стало хорошо», — признавалась Цой.

Летом 2025 года супруги отпраздновали 35-ю годовщину свадьбы.

Что Анита Цой говорила о спецоперации

Анита Цой активно выражает свою поддержку действиям российских властей. В 2022 году она выступила с концертом для мобилизованных солдат в Казани. Помимо этого, певица неоднократно участвовала в мероприятиях, организованных для медицинских работников, военнослужащих и жителей Луганска и Донецка. Анита также выступала на благотворительных концертах под названием «Герои нашего времени», которые прошли в Челябинске, Сочи, Кургане, Омске, Тюмени и Екатеринбурге.

Летом Цой побывала в Дмитровском военном госпитале, где встретилась с участниками спецоперации. Она выступила с концертом и пообщалась с бойцами.

«Это оказался один из самых душевных, сильных и ярких вечеров за последние полгода. Было приятно, что наши ребята пришли в зал, хотя им было сложно передвигаться. Они поддерживали друг друга. Мы с ними поговорили по душам, они с упоением слушали. В их глазах были слезы радости и горести. После концерта ко мне подошла одна женщина, супруга военного, и пригласила меня в первый корпус — посетить лежачих бойцов. Я там провела полтора часа и многое для себя открыла. Узнала, как в бою закаляются мобилизованные ребята, как справляются с первыми трудностями», — рассказывала Цой.

Анастасия Аржевитина
