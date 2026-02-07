Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 04:31

Рухнувшая стена монастыря в Египте придавила детей

Al Masry Al Youm: стена монастыря Абу-Фана обрушилась и убила четверых детей

Четыре ребенка погибли в Египте при обрушении стены в старинном христианском монастыре в Абу-Фана провинции Эль-Минья, пишет Al Masry Al Youm. Внутренняя стена одного из зданий комплекса не выдержала, в результате чего крупные камни и строительные блоки упали на посетителей.

Четверо детей погибли, еще двое были госпитализированы в пятницу в результате обрушения внутренней стены одного из зданий древнего монастыря Абу-Фана, говорится в публикации.

Спасательные службы оперативно прибыли на место для ликвидации последствий. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, однако подробности об их текущем состоянии здоровья пока не разглашаются.

Монастырь Абу-Фана, основанный в IV веке, назван честь коптского святого Фаны. Он считается уникальным памятником истории и архитектуры.

Ранее стало известно, что пятеро детей и один взрослый погибли в ДТП с автобусом в Рыбинском районе Красноярского края. При этом два человека получили травмы. Авария произошла на 965-м км федеральной трассы в Рыбинском районе.

