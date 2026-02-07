Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 04:41

SHOT: украинские силы атаковали одну из российских областей

SHOT: минимум 10 взрывов раздалось над Тверской областью на фоне работы ПВО

ПВО ВС РФ
Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 7 февраля на Тверскую область была совершена атака беспилотников. По информации канала, жители Конаковского района заявили о минимум 10 взрывах, которые начались около 03:30 и продолжались некоторое время. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

SHOT написал, что в районе поселка Редкино (40 километров от Твери) наблюдалось задымление и возгорание. По версии канала, до начала взрывов в небе был слышен характерный звук, похожий на работу моторов.

SHOT уточнил, что на место выехали пожарные расчеты. Как передавал канал, системы противовоздушной обороны в регионе были приведены в готовность и работали по отражению угрозы. Официальной информации о последствиях атаки и наличии пострадавших пока не было.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны РФ за три часа сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа. Воздушные цели были уничтожены над Белгородской, Брянской и Курской областями в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Согласно официальному сообщению военного ведомства, дежурные расчеты ПВО своевременно обнаружили и нейтрализовали все воздушные цели.

