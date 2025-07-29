Озвучены главные причины рака печени

Основными причинами развития рака печени являются злоупотребление алкогольными напитками, вирусные гепатиты B и C, а также ожирение печени из-за метаболических нарушений (MASLD), говорится в публикации журнала The Lancet. По словам экспертов, эта форма онкологии является одной из самых смертоносных.

Несмотря на свою летальность, рак печени в большинстве случаев можно предотвратить, отметили специалисты. В качестве методов борьбы с заболеванием они предложили расширение вакцинации населения от гепатитов, проверки на их наличие и поражения печени, а также ограничения на рекламу алкогольной продукции и повышение минимальной ее стоимости. Кроме того, они заявили о необходимости кампаний по популяризации здорового образа жизни.

Ранее медикам из Канады не удалось распознать рак кишечника у местной жительницы Шаннин Пейн, который они перепутали с геморроем и другими недугами. С начала 2023 года она обращалась к медикам за помощью, однако лишь через год они провели колоноскопию и обнаружили развившуюся опухоль.