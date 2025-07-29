У крупного производителя консервов появился новый собственник в России

У крупного производителя консервов появился новый собственник в России Росимущество стало новым собственником «Главпродукта»

Производитель консервов «Главпродукт» официально стал государственной собственностью, сообщает «Интерфакс». Теперь владельцем торговой сети выступает Российская Федерация в лице Росимущества.

Этот шаг завершает процесс передачи активов под государственное управление. Росимущество стало собственником холдинга ООО «Промсельхозинвест», это юрлицо выступает основным владельцем производителя.

Ранее Генпрокуратура РФ подала иск в Арбитражный суд Москвы против американской корпорации Universal Beverage Company, владеющей «Главпродуктом». Согласно данным картотеки арбитражных дел, в качестве соответчиков по делу проходят акционер группы Леонид Смирнов и Universal Company 2000.

После этого Суд по ходатайству Генпрокуратуры принял решение о наложении ареста на активы Смирнова, включая денежные средства и движимое имущество. Как указано на официальном сайте ведомства, американский гражданин подозревается в незаконном выводе средств за рубеж с нарушением антисанкционного законодательства. При этом суд сохранил право ответчика на получение 80% ежемесячного дохода.