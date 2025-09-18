Стройфирму из Саратова закрыли на 14 суток из-за мигрантов

Деятельность саратовской стройфирмы приостановили на 14 суток, приставы опечатали оборудование, сообщает телеканал «Саратов 24». Компанию принудили остановить деятельность из-за нарушений миграционного законодательства.

В ходе проверки полиция установила, что предприятие, расположенное в поселке Расково Гагаринского района, использовало труд иностранных граждан без оформления необходимых документов. Руководитель фирмы нанял шестерых иностранцев на вспомогательные работы: они заливали бетон, убирали территорию и занимались погрузкой готовой продукции. При этом ни у одного из них не было патентов, дающих право на легальное трудоустройство в России, что является прямым нарушением миграционного законодательства.

Ранее депутат петербургского заксобрания Алексей Цивилев заявил, что для исключения возможности мигрантов устроиться в такси или курьером надо усилить ответственность работодателей. По его словам, для юридических лиц, которые оставляют лазейки для мигрантов-нарушителей, нужно ввести штрафы.