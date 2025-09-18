«Ничего не навязывается»: в МИД РФ высказались о членстве Армении в ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ориентируется на заявления Еревана о том, что участие Армении в работе организации приостановлено, сообщил ТАСС директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. Он добавил, что республика по-прежнему остается членом ОДКБ.

Исходим из того, что Армения остается членом ОДКБ со всеми вытекающими обязательствами и правами. Решать относительно формата участия в мероприятиях ОДКБ Армения должна сама, ничего не навязывается. Мы исходим из позиции, которую озвучило руководство Армении: участие Еревана в работе организации «заморожено», — рассказал Агасандян.

На вопрос о том, намекал ли Ереван на готовность возобновить участие в деятельности ОДКБ после достижения договоренностей с Азербайджаном, дипломат отметил, что лучше спросить у армянской стороны.

Ранее Агасандян заявил, что Армения на данный момент не нарушает обязательств в ЕАЭС. Он отметил, что заявления Еревана о намерении вступить в Евросоюз являются лишь политическими декларациями. По его словам, одновременно быть членом обоих объединений невозможно.