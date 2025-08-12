Захарова пристыдила Зеленского за одно решение перед переговорами на Аляске Захарова: Зеленский все еще отказывается забирать тысячу военнопленных

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор отказывается забирать украинских военнопленных из обнародованного списка в одну тысячу фамилий, сообщила в своем Telegram-канале представитель российского МИД Мария Захарова. По словам дипломата, родственники пленных подписывают петиции и призывают правительство позволить солдатам вернуться домой, однако Киев молчит, осознавая, что их потом бросят на штурм и «не заберут ни живыми, ни мертвыми».

Помните, как они кричали, что им нужны якобы украденные Россией украинские дети, имена которых никто никогда нигде не публиковал? А вот тысяча настоящих, не вымышленных граждан Украины, которые просят забрать их домой, Банковой не нужны, — подчеркнула дипломат.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что его беспокоят высказывания Зеленского о территориальных вопросах. Глава Белого дома подчеркнул, что тот требовал одобрения конституции для обмена землями, но не для начала конфликта с Россией.

Ранее военнослужащий ВСУ, стрелок 129-й бригады теробороны Александр Гарбуз попросил Зеленского обменять его из российского плена. Мужчина признался, что считает бесполезным обращаться к украинскому лидеру, однако все равно попытался, потому что хотел бы вернуться домой.