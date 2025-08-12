Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 17:53

Захарова пристыдила Зеленского за одно решение перед переговорами на Аляске

Захарова: Зеленский все еще отказывается забирать тысячу военнопленных

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор отказывается забирать украинских военнопленных из обнародованного списка в одну тысячу фамилий, сообщила в своем Telegram-канале представитель российского МИД Мария Захарова. По словам дипломата, родственники пленных подписывают петиции и призывают правительство позволить солдатам вернуться домой, однако Киев молчит, осознавая, что их потом бросят на штурм и «не заберут ни живыми, ни мертвыми».

Помните, как они кричали, что им нужны якобы украденные Россией украинские дети, имена которых никто никогда нигде не публиковал? А вот тысяча настоящих, не вымышленных граждан Украины, которые просят забрать их домой, Банковой не нужны, — подчеркнула дипломат.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что его беспокоят высказывания Зеленского о территориальных вопросах. Глава Белого дома подчеркнул, что тот требовал одобрения конституции для обмена землями, но не для начала конфликта с Россией.

Ранее военнослужащий ВСУ, стрелок 129-й бригады теробороны Александр Гарбуз попросил Зеленского обменять его из российского плена. Мужчина признался, что считает бесполезным обращаться к украинскому лидеру, однако все равно попытался, потому что хотел бы вернуться домой.

Мария Захарова
Владимир Зеленский
военнопленные
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лифт собственного дома стал сексуальной ловушкой для жительницы Москвы
Бывший муж Бузовой задолжал налоговой крупную сумму
В российском регионе четверо детей ранило взрывчаткой с БПЛА
Клетка открыта, а на тумбочке кровь: абьюзер убил попугая экс-возлюбленной
Названа «палочка-выручалочка» среди российских самолетов
Топливо для инфраструктурных проектов: как избежать простоев на стройке
Семья Карапетяна требует $500 млн от Армении
Кабмин утвердил список территорий для получения статуса ветерана СВО
В МОК раскрыли, зачем будут следить за встречей Путина и Трампа на Аляске
Потеря помощи США может заставить Киев пойти на отчаянный шаг
Составлен список украинских звезд, которые отреклись от Зеленского
В Польше занервничали из-за «сценария Путина»
В Германии заявили о судьбоносном моменте для подконтрольной ВСУ части ДНР
Японцы променяли домашних питомцев на пушистых роботов с ИИ
Инфекционист спрогнозировал новую волну COVID-19 в России
Синоптик предсказал погоду на Аляске в день переговоров Путина и Трампа
В Минздраве оценили ситуацию с менингококковой инфекцией
На Западе раскрыли ключевое преимущество Путина перед Трампом
Отключение интернета в Крыму: надолго ли, как заказывать и оплачивать такси
С пенсионерки потребовали 108 млн рублей за подключение дачи к электросетям
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.