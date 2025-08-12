Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 19:41

Пытавшийся раздавить на самосвале людей мужчина сбежал из России

Пытавшийся наехать на людей в Новосибирске водитель самосвала покинул Россию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Водитель самосвала, подозреваемый в попытке наезда на группу людей в Новосибирске, Эльчин Джаннатов покинул территорию России, сообщили представители пресс-службы управления Судебного департамента в Новосибирской области на странице во «ВКонтакте». Согласно информации, предоставленной следователем в суде, мужчина, объявленный в межгосударственный розыск, был заочно арестован.

Судом в отношении Джаннатова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца со дня его фактического задержания на территории России либо с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае его экстрадиции или депортации на территорию РФ в пределах срока предварительного следствия, — говорится в сообщении.

Ранее в Следственном комитете России по Новосибирской области сообщили, что водитель самосвала дважды пытался наехать на людей. Пострадавшие смогли избежать серьезных травм, и им не понадобилась госпитализация. В опубликованном ролике видно, как грузовик сначала медленно отъезжает назад, а затем внезапно ускоряется и наезжает на группу людей. В дальнейшем водитель повторил маневр, увеличив скорость.

грузовики
машины
автомобили
Новосибирск
суды
аресты
