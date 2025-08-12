Таяние ледников в Антарктиде обнажило кости исчезнувшего ученого

В Антарктиде обнаружены и идентифицированы останки британского метеоролога Денниса Тинка Белла, трагически погибшего в 1959 году в возрасте 25 лет, сообщает Daily Mail. Тело ученого спустя 66 лет нашли польские исследователи среди камней, обнажившихся из-за таяния ледника в бухте Адмиралтейства.

Белл погиб во время экспедиции, провалившись в 30-метровую ледяную расщелину. Его коллега Джефф Стоукс пытался спасти товарища, но все попытки были тщетны. В преклонном возрасте он скончался всего за пять недель до обнаружения останков товарища. ДНК-анализ, проведенный в Лондоне, подтвердил личность погибшего с точностью «более чем в миллиард раз», сравнив образцы с ДНК его брата и сестры.

