12 августа 2025 в 19:38

Таяние ледников в Антарктиде обнажило кости исчезнувшего ученого

В Антарктиде из-за таяния ледников нашли останки пропавшего 66 лет назад ученого

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Антарктиде обнаружены и идентифицированы останки британского метеоролога Денниса Тинка Белла, трагически погибшего в 1959 году в возрасте 25 лет, сообщает Daily Mail. Тело ученого спустя 66 лет нашли польские исследователи среди камней, обнажившихся из-за таяния ледника в бухте Адмиралтейства.

Белл погиб во время экспедиции, провалившись в 30-метровую ледяную расщелину. Его коллега Джефф Стоукс пытался спасти товарища, но все попытки были тщетны. В преклонном возрасте он скончался всего за пять недель до обнаружения останков товарища. ДНК-анализ, проведенный в Лондоне, подтвердил личность погибшего с точностью «более чем в миллиард раз», сравнив образцы с ДНК его брата и сестры.

Ранее стало известно, что пропавший российский этнограф Святослав Каверин, задержан талибами в Афганистане около месяца назад и содержится в кабульском изоляторе для иностранцев. При этом официально Каверин не имеет никакого правового статуса в стране — он не признан ни задержанным, ни подозреваемым, ни обвиняемым.

