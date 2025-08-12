Появилась информация о крупном прорыве обороны ВСУ российскими силами в ДНР NYT: оборона ВСУ в районе Покровска в ДНР прорвана российскими войсками

Российские военные прорвали украинскую линию обороны в районе города Покровска (Красноармейска) в ДНР и продвинулись на несколько километров вглубь вражеских позиций, сообщает The New York Times. По информации издания, таким образом была создана угроза флангового удара по силам ВСУ. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

В последние дни российские войска прорвали участок линии обороны Украины в районе города Покровска, давнего опорного пункта, — говорится в материале.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ВС РФ имеют возможность уничтожить ВСУ в районе Покровска, оставив их гарнизон без необходимого снабжения и пополнения резервов. По его словам, хотя украинская армия может попытаться вывести свои подразделения, им придется двигаться по пути, который находится под огневым контролем российских войск. Кнутов отметил, что противник не сможет продолжить оборону и будет вынужден капитулировать.

Кроме того, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что несколько подразделений ВСУ оказались в огневом окружении у поселка Клебан-Бык, расположенного недалеко от Константиновки. Он отметил, что украинским войскам уже не удастся покинуть этот участок. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.