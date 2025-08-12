Кремль сообщил о разговоре Путина с иностранным лидером Кремль: Путин провел телефонный разговор с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном, сообщает пресс-служба Кремля. Главы государств в ходе беседы подчеркнули свои намерения и дальше придерживаться дружеских и добрососедских отношений.

С обеих сторон подтверждена приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества по всем направлениям в русле заключенного 19 июня 2024 г. в Пхеньяне Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, — говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что Путин поздравил Ким Чен Ына с наступающим праздником — 15 августа в КНДР отметят 80-ю годовщину освобождения Кореи от японского колониального господства. Северокорейский лидер обратил внимание, что в его стране этот праздник считают общим, так как помнят о вкладе СССР в борьбу с милитаристской Японией.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин возглавит российскую делегацию при посещении КНДР. Приглашение поступило от Верховного народного собрания Северной Кореи, а сама поездка запланирована на 14–15 августа. Визит будет посвящен 80-летию освобождения государства.