Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 20:02

Кремль сообщил о разговоре Путина с иностранным лидером

Кремль: Путин провел телефонный разговор с Ким Чен Ыном

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном, сообщает пресс-служба Кремля. Главы государств в ходе беседы подчеркнули свои намерения и дальше придерживаться дружеских и добрососедских отношений.

С обеих сторон подтверждена приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества по всем направлениям в русле заключенного 19 июня 2024 г. в Пхеньяне Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, — говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что Путин поздравил Ким Чен Ына с наступающим праздником — 15 августа в КНДР отметят 80-ю годовщину освобождения Кореи от японского колониального господства. Северокорейский лидер обратил внимание, что в его стране этот праздник считают общим, так как помнят о вкладе СССР в борьбу с милитаристской Японией.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин возглавит российскую делегацию при посещении КНДР. Приглашение поступило от Верховного народного собрания Северной Кореи, а сама поездка запланирована на 14–15 августа. Визит будет посвящен 80-летию освобождения государства.

Россия
Кремль
Владимир Путин
телефонные переговоры
Ким Чен Ын
КНДР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Белом доме раскрыли, пошутил ли Трамп насчет поездки в Россию
Белый дом раскрыл, чего Трамп ожидает от встречи с Путиным на Аляске
Дорожную разметку под Владимиром научили петь «Калинку-Малинку»
Стало известно о беспрецедентной с начала СВО панике в рядах ВСУ
Как пожаловаться на сайт: защита прав и блокировка нарушителей
Озвучены главные причины выбора Аляски для переговоров России и США
Мансарда и крыша многоэтажки горят в центре Майкопа
Раскрыто место встречи Трампа и Путина на Аляске
В России мощная вспышка смертельного менингококка: что делать прямо сейчас
Путин высоко оценил вклад КНДР в освобождение Курской области
Россия рвется вперед, ВСУ попали в капкан: обстановка на СВО 12 августа
Кремль сообщил о разговоре Путина с иностранным лидером
Ликвидация Зеленского, Захарова осадила «быдло» в Киеве: что дальше
Появилась информация о крупном прорыве обороны ВСУ российскими силами в ДНР
Лавров и Рубио обсудили важный аспект саммита на Аляске
Толпа из тысяч мигрантов вышла на улицы Красноярска и попала на видео
Плюс еще 10 тысяч рублей: работающим пенсионерам могут пересчитать пенсии
Пытавшийся раздавить на самосвале людей мужчина сбежал из России
В Киеве раскритиковали украинцев в Европе за русский язык
Таяние ледников в Антарктиде обнажило кости исчезнувшего ученого
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.