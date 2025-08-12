Володин готовится к важной зарубежной поездке

Председатель Госдумы Вячеслав Володин возглавит российскую делегацию при посещении КНДР, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента России. Приглашение поступило от Верховного народного собрания Северной Кореи, а сама поездка запланирована на 14–15 августа. Визит посвящен 80-летию освобождения государства.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во главе российской делегации по приглашению Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики посетит г. Пхеньян, — сказано в сообщении.

28 июля первый регулярный авиарейс из Москвы в Пхеньян, выполняемый авиакомпанией Nordwind, успешно приземлился в северокорейской столице в 09:30 по местному времени. На борту Boeing 777-200ER находилась российская делегация во главе с министром природных ресурсов Александром Козловым.

До этого стало известно, что Россия рассматривает все возможности расширения сообщения с КНДР, в том числе морского и паромного. Не исключена и возможность запуска прямых авиарейсов на новый курорт Вонсан.