Модернизированный бомбардировщик Су-34М значительно расширил возможности российских ВКС, сообщает издание «Красная звезда» со ссылкой на летчика капитана Александра Н. По его словам, этот самолет стал настоящей «палочкой-выручалочкой» в боевых операциях.

Недавно экипаж под командованием капитана успешно поразил пункт управления украинскими беспилотниками в зоне ответственности Южной группировки войск. Удар был нанесен с применением бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

Су-34М — настоящая палочка-выручалочка среди боевых самолетов. Он может выполнять задачи, которые раньше требовали огромного количества времени и ресурсов, — подчеркнул летчик.

Особое внимание пилот уделил многофункциональности машины. Как отметил Александр, бомбардировщик способен применять 16 видов высокоточного оружия, что делает его универсальным инструментом для решения различных боевых задач.

Ранее заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил NEWS.ru, что западные аналитики признали превосходство и уникальность российских истребителей Су-57. По его словам, самолеты могут составить достойную конкуренцию западным аналогам по маневренности, боевому потенциалу и малозаметности.

До этого итальянские аналитики заявили, что Россия демонстрирует военное преимущество над странами Запада. По их данным, НАТО всерьез обеспокоено развитием российских истребителей Су-57 пятого поколения.