Жителя Тамбова задержали по подозрению в подготовке к терроризму

В Тамбове задержали местного жителя, подозреваемого в терроризме, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ. По данным ведомства, он планировал противоправные акции по всей России. Следствие утверждает, что мужчина вступил в запрещенную в стране террористическую организацию и прошел специальное обучение по вербовке и методам конспирации.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Тамбовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации 1980 года рождения, — сказано в сообщении.

В Подмосковье ранее задержали мужчину, готовившего подрыв высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ. По информации ФСБ, он бежал с Украины от мобилизации в Россию в 2023 году и получил гражданство. Следствие считает, что злоумышленник должен был припарковать машину с 60 кг взрывчатки и взорвать в момент прохода поблизости сотрудника МО РФ. Подозреваемого задержали на трассе М-4 по пути к месту планируемого преступления.

До этого двое подростков 2008 и 2010 годов рождения, которых подозревают в совершении теракта на железной дороге в Краснодарском крае, дали признательные показания. По версии следствия, в июле они совершили поджог на железнодорожной станции Лорис, чем дестабилизировали работу железной дороги.