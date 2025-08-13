«Фронт на грани обвала»: в ВСУ начали саботировать приказы руководства Рогов указал на учащение в ВСУ случаев саботажа приказов высшего руководства

Украинские солдаты начали чаще саботировать приказы высшего руководства, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов, которые приводит РИА Новости, президент Украины Владимир Зеленский отказывается признавать продвижение вперед ВС РФ и тешит себя призрачными надеждами, рассчитывая на помощь со стороны западных стран.

Никто не просто не хочет умирать за режим Зеленского, а все прекрасно понимают, что фронт на грани обвала, — отметил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили своих солдат после неудачной попытки штурма у Красноармейска. По словам российских бойцов, попытка закончилась для них полным провалом. Уточняется, что подразделения ВС РФ ликвидировали всех украинских штурмовиков. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Также стало известно, что в брянском приграничье зафиксировали резкий рост активности ВСУ. В частности, в районе Климово, где значительно увеличилось количество вражеских FPV-дронов.