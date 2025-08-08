Украинцы отбили депутата Москвича у сотрудников военкомата

В Ровенской области Украины группа граждан помешала сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) призвать в армию местного депутата Виктора Москвича, пишет местное издание «Левый берег». Инцидент произошел 5 августа, в нем участвовали шестеро граждан.

По данным издания, несколько мужчин на автомобиле перекрыли путь автобусу ТЦК. Они потребовали от сотрудников отпустить депутата Костопольского городского совета от партии «Свобода». Вскоре между участниками конфликта началась потасовка.

На место прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи, которая госпитализировала Москвича в больницу с подозрением на инфаркт. Правоохранители начали проверку шести граждан, которые мешали мобилизации. За это им могло грозить от 8 до 15 лет лишения свободы. Однако уголовное дело по данному факту так и не возбудили.

Ранее сотрудники ТЦК в Черновцах задержали священника УПЦ. Союз православных журналистов уточнил, что инцидент произошел 7 августа. По данным источника, инцидент был похож на похищение.