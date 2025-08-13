Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 09:46

Инфекционист рассказал, как избежать отравления домашними консервами

Инфекционист Поздняков заявил, что при консервации нужно следовать рецептуре

При домашней консервации продуктов нужно точно следовать рецептуре, заявил инфекционист и главный врач известной клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков. По его словам, переданным Readovka.news, это поможет избежать смертельно опасного ботулизма.

По мнению врача, необходимо провести грамотную термическую обработку продуктов, а также тщательную стерилизацию банок и крышек. Кроме того, врач рекомендовал точно следовать рецептуре относительно количества используемых консервантов.

Ранее в Екатеринбурге две женщины заболели ботулизмом из-за употребления рыбных консервов. В Роспотребнадзоре пояснили, что их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Женщины купили шпроты в масле на мини-рынке у неизвестного продавца, который продавал консервы из грузовой машины. Производитель, указанный на упаковке, — рыбный завод «За Родину» в Калининграде. После употребления продукции женщины почувствовали себя плохо и обратились к врачам, в их крови был обнаружен ботулотоксин.

