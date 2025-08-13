Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 09:25

В Чехии объяснили встречу президента с далай-ламой XIV

Канцелярия президента Чехии назвала встречу с далай-ламой XIV частной

Далай-лама XIV Далай-лама XIV Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press

Встреча президента Чехии Петра Павела с далай-ламой XIV в Индии носила «сугубо частный характер», сообщила в соцсети X канцелярия чешского лидера. После этого шага главы республики Китай объявил о разрыве связей с властями Чехии.

В настоящее время между Чешской Республикой и Китаем нет прямого общения на уровне президентов, поэтому этот шаг не изменит сложившуюся ситуацию, — отметили в канцелярии.

Чешский президент после визита в Японию 27 июля посетил далай-ламу XIV в Индии, чтобы поздравить его с 90-летием. Первый президент независимой Чехии Вацлав Гавел встречался с далай-ламой в 1990-е годы. В 2016 году Прагу посетил далай-лама. Он принял участие в международной конференции «Форум-2000».

Ранее глава МИД КНР Линь Цзянь сообщил, что власти Китая разорвали контакты с президентом Чехии из-за его встречи с далай-ламой IV Тензином Гьяцо в Индии. По его словам, визит чешского лидера к бывшему главе правительства Тибета в изгнании нанес ущерб суверенитету Китая. Министр также добавил, что Китай неоднократно предупреждал Павела и сообщал о своей позиции, однако тот все равно решил встретиться с далай-ламой.

