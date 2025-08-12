Китай разорвал отношения с президентом Чехии из-за одной встречи в Индии

Власти Китая разорвали контакты с президентом Чехии Петром Павелом из-за его встречи с Далай-ламой IV Тензином Гьяцо в Индии, сообщил глава МИД КНР Линь Цзянь. По его словам, визит чешского лидера к бывшему главе правительства Тибета в изгнании нанес ущерб суверенитету Китая.

Китай выражает резкое недовольство и решительное несогласие с этим и направил чешской стороне серьезное представление. В ответ на вопиющие и провокационные действия Павела Китай принял решение прекратить с ним дальнейшее взаимодействие, — подчеркнул министр.

Он также добавил, что Китай неоднократно предупреждал Павела и сообщал о своей позиции, однако тот все равно решил встретиться с далай-ламой. Глава министерства назвал действия президента Чехии «грубым нарушением политических обязательств» перед КНР, которое «подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая».

