Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 16:01

Китай разорвал отношения с президентом Чехии из-за одной встречи в Индии

Китай разрывает контакты с президентом Чехии из-за его встречи с Далай-ламой XIV

Петр Павел Петр Павел Фото: Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press

Власти Китая разорвали контакты с президентом Чехии Петром Павелом из-за его встречи с Далай-ламой IV Тензином Гьяцо в Индии, сообщил глава МИД КНР Линь Цзянь. По его словам, визит чешского лидера к бывшему главе правительства Тибета в изгнании нанес ущерб суверенитету Китая.

Китай выражает резкое недовольство и решительное несогласие с этим и направил чешской стороне серьезное представление. В ответ на вопиющие и провокационные действия Павела Китай принял решение прекратить с ним дальнейшее взаимодействие, — подчеркнул министр.

Он также добавил, что Китай неоднократно предупреждал Павела и сообщал о своей позиции, однако тот все равно решил встретиться с далай-ламой. Глава министерства назвал действия президента Чехии «грубым нарушением политических обязательств» перед КНР, которое «подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая».

Ранее Линь Цзянь заявлял, что Китай поддерживает предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса. Он выразил уверенность, что диалог между Москвой и Вашингтоном будет способствовать поиску политического решения конфликта.

Китай
недовольство
Чехия
визиты
Петр Павел
Далай-лама
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У Трампа появился неожиданный советчик по переговорам с Путиным
В России оценили идею увеличить декретные выплаты
В Польше умер звезда «Господь Бог хихикает»
«Нервничает?»: в Совфеде высмеяли критику Зеленским переговоров РФ и США
Путин назвал уровень инфляции, ожидаемый к концу года
Сырский перебросил резервы под Покровск для усиления обороны
Путин раскрыл статистику по безработице в России
Невролог рассказала, можно ли бороться с деменцией
Обещала люкс и Меладзе: турагент развела 150 человек и легла в психушку
Зеленский сделал громкое заявление о встрече Трампа и Путина на Аляске
Люди снимают нал из-за отключений интернета: сколько нужно иметь при себе
Капитан сборной России по альпинизму умер после покорения пика Победы
На Украине выявлена криминальная сеть торговли детьми с участием USAID
В ГД рассказали, за что русофобы ненавидят Симоньян
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Трамп отправил бомбардировщики к границе с Россией перед встречей с Путиным
Онищенко раскрыл, кому положена прививка от менингита
Зеленский подарил надежду тысячам молодых мужчин на Украине
Невролог перечислил симптомы менингококка
В Госдуме объяснили, к чему стремится Россия на переговорах
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.