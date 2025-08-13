Раскрыта цель перегруппировки ВСУ на Сумском направлении ТАСС: ВСУ готовятся к новым атакам после перегруппировки на Сумском направлении

Вооруженные силы Украины проводят перегруппировку в Сумской области, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, это свидетельствует о подготовке противника к возобновлению атак на этом направлении. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Противник проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность штурмовых групп, готовясь к возобновлению атак, — сказал источник.

Ранее в Сумской области погиб военный спецподразделения Главного управления разведки Украины (ГУР) Даниил Кандыба. По данным источника в силовых структурах, он заживо сгорел во время боевого задания — предположительно, после атаки дронов FPV, которые подожгли бронемашину противника. Министерство обороны России информацию не комментировало.

До этого российские военные поразили группу спецназа украинской военной разведки (ГУР) в Сумской области. Удар был нанесен с применением беспилотного летательного аппарата «Герань-2». Минобороны России предоставило кадры, на которых запечатлен момент точного попадания дрона-камикадзе.