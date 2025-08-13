Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 09:06

ВС России сровняли с землей крупный опорный пункт ВСУ

В Харьковской области уничтожен крупный опорный пункт ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВСУ остались без крупного опорного пункта 143-й бригады в районе села Амбарного Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах. Источник ТАСС пояснил, что удар был нанесен ВС РФ. В Министерстве обороны РФ информацию пока не комментировали.

В районе Амбарного накрыт крупный опорный пункт 143-й бригады ВСУ. В социальных сетях распространяются сообщения о гибели военнослужащих бригады в районе данного населенного пункта в Харьковской области, — сказал источник.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что подразделения ВС РФ вытеснили украинские войска с позиций в районе населенного пункта Хатнее Харьковской области. По его словам, российские бойцы продвинулись на северном и юго-восточном направлениях, заняв стратегически важные высоты.

Ранее The Washington Post сообщил, что Кремль не намерен отдавать Украине территории в Херсонской и Запорожской областях. По данным его источника, Москва предложила Киеву отказаться от Донбасса в обмен на прекращение огня. При этом встречных уступок Россия делать не намерена.

ВСУ
ВС РФ
Украина
Харьковская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал ответил, почему Россия не станет демонстрировать силу перед США
Оставить пятно на белом халате: как пожаловаться на врача?
Краматорск и Славянск скоро падут? Что дает ВС РФ прорыв под Добропольем
Пытавшийся перейти в ВСУ юноша хотел убить как можно больше сослуживцев
В России могут ввести штраф за «иранскую тонировку»
Посол Индии в России высказался о Путине
Умер легенда советского спецназа «Альфа»
«Если призовут, я готов пойти»: Краско подготовил прощальный подарок фронту
В России могут ввести ГОСТ на подарки новорожденным
Россиянин хотел заключить контракт на участие в СВО ради помощи ВСУ
Медведчук оценил попытки «протолкнуть» Зеленского на саммит на Аляске
Ачичук — узбекский салат из помидоров и лука, который сведет вас с ума
Дизайнер Лебедев стал отцом в 11-й раз
Названа главная страна-провокатор боевых действий на Украине
Дочь всемирной поп-звезды может представить США на «Интервидении»
Началось прощание с Иваном Краско
Как выбрать соковыжималку: полный гид
«Испорченный телефон»: депутат Шеремет высказался о встрече Путина и Трампа
Советские маринованные огурцы «Глобус» — вкус детства в каждой банке!
Дачников предупредили об опасности просроченных закруток
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.