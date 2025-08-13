ВС России сровняли с землей крупный опорный пункт ВСУ

ВСУ остались без крупного опорного пункта 143-й бригады в районе села Амбарного Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах. Источник ТАСС пояснил, что удар был нанесен ВС РФ. В Министерстве обороны РФ информацию пока не комментировали.

В районе Амбарного накрыт крупный опорный пункт 143-й бригады ВСУ. В социальных сетях распространяются сообщения о гибели военнослужащих бригады в районе данного населенного пункта в Харьковской области, — сказал источник.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что подразделения ВС РФ вытеснили украинские войска с позиций в районе населенного пункта Хатнее Харьковской области. По его словам, российские бойцы продвинулись на северном и юго-восточном направлениях, заняв стратегически важные высоты.

Ранее The Washington Post сообщил, что Кремль не намерен отдавать Украине территории в Херсонской и Запорожской областях. По данным его источника, Москва предложила Киеву отказаться от Донбасса в обмен на прекращение огня. При этом встречных уступок Россия делать не намерена.