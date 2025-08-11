На Западе раскрыли судьбу Херсонской и Запорожской областей WP: Кремль не собирается отдавать Украине Херсонскую и Запорожскую области

Кремль не намерен отдавать Украине территории в Херсонской и Запорожской областях, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. По его данным, Москва предложила Киеву отказаться от Донбасса в обмен на прекращение огня. При этом встречных уступок Россия делать не намерена.

Кремль не желает [передавать] территории в Херсоне и Запорожье, где российские военные закрепились, обеспечив Москве ценный сухопутный коридор в Крым, — говорится в материале.

По информации WP, российские аналитики считают, что президент России Владимир Путин не согласится вывести войска из этих регионов. Как заявил политолог Сергей Марков, единственным компромиссом с российской стороны может стать отказ от продвижения в Одесской и Харьковской областях, а также от взятия под контроль городов Херсон и Запорожье.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо срочно согласиться на перемирие и провести выборы, чтобы избежать краха Украины. Эксперт подчеркнул, что Путин и глава Белого дома Дональд Трамп твердо намерены договориться о мирном урегулировании, и рассчитывать на поддержку ЕС в этой ситуации не стоит.