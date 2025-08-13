Россия и Китай получили хорошие новости из США перед встречей на Аляске

Москва получила из Вашингтона хорошие новости в преддверии переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщает Sina. Речь идет об отсрочке торговых пошлин на китайские товары на 90 дней.

Эксперты полагают, что решение указывает на нежелание США портить отношения с Китаем и создает для России благоприятные условия на переговорах. Кроме того, этим шагом Белый дом показал уязвимость Вашингтона, который не в состоянии противостоять одновременно Москве и Пекину.

Следовательно, у Трампа остается лишь один путь — сначала достичь договоренностей с Россией, а затем искать способы наладить отношения с КНР, — говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным на Аляске в пятницу, 15 августа. Он подчеркнул, что это будет долгожданное событие. Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Путин и Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что переговоры Путина с американским коллегой, запланированные на 15 августа, пройдут в формате обмена мнениями. Он полагает, что стороны обсудят широкий круг вопросов, но конкретных договоренностей достигнуто не будет.