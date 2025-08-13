Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Это просто агония»: во Франции заявили об ударе Трампа по Евросоюзу

Американский лидер Дональд Трамп разрушил план Евросоюза по удержанию Киевом территорий на востоке Украины, заявил на своем YouTube-канале лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик выразил сомнения, что лидеры «коалиции желающих» допустят уступки президенту Украины Владимиру Зеленскому по вопросу территорий.

Это просто агония Евросоюза! Полностью оттеснены на второй план, так еще и вынуждены платить, если их интересует помощь Киеву. Трамп их просто разнес, — сказал Филиппо.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, глава евродипломатии Кая Каллас вряд ли позволят Зеленскому пойти на территориальные уступки, считает политик. По его мнению, они лишь мешают достижению соглашения между Украиной и Россией, активно вмешиваясь и заставляя Киев затягивать урегулирование конфликта.

Ранее Филиппо заявил, что американский президент буквально разнес Зеленского во время выступления в Белом доме. По его словам, руководитель США раскритиковал своего украинского коллегу за отказ передачи утраченных территорий.

