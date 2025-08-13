Самые быстрые малосольные огурцы! Хрустят уже через 2 часа

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Когда хочется огурцов прямо сейчас, выручает этот экспресс-рецепт. Очень быстрый способ! Огурцы получаются по-настоящему хрустящими, с ярким чесночным ароматом. Без заморочек и долгих ожиданий — все просто и безумно вкусно.

Свежие огурцы (500–700 г) хорошенько промыть, обрезать у них кончики. Если крупные — разрезать вдоль. Переложить огурцы в плотный пакет или контейнер. Добавить мелко нарезанный укроп (не жалейте — берите сразу пучок), 3–4 дольки чеснока, нарезанные тонкими пластинками, 1 ч. л. соли и 0,5 ч. л. сахара. По желанию — немного черного перца и щепотку молотого кориандра.

Плотно закрыть пакет или контейнер, хорошо встряхнуть и убрать в холодильник. Через час еще раз встряхнуть. Уже через 2–3 часа огурцы можно пробовать. Они напитаются ароматами, останутся упругими и очень сочными. На следующий день вкус станет еще насыщеннее.

  • Совет: чтобы огурцы засолились равномерно, старайтесь выбирать плоды одинакового размера.

Попробуйте приготовить огурцы по корейскому рецепту.

