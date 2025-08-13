Делегация ХАМАС прибыла в Египет на переговоры Делегация ХАМАС обсудит в Каире перемирие в Газе и гуманитарный кризис

Делегация палестинского движения ХАМАС прибыла в Каир для ключевых переговоров о прекращении войны в секторе Газа, сообщила пресс-служба организации. Встречи с египетскими посредниками запланированы на 13 августа. Основные темы — пути установления перемирия и налаживание поставок гуманитарной помощи после предварительных консультаций.

Возглавил делегацию лидер ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя. Один из руководителей движения Тахер ан-Нуну высоко оценил прочные отношения с Египтом и непрекращающиеся совместные усилия, особо отметив вклад президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. Каир, координируя действия с Катаром и США, активно работает над возобновлением диалога о 60-дневном перемирии, подчеркнул политики.

Ранее стало известно, что правительство Израиля поручило военным ликвидировать два ключевых оплота движения ХАМАС в секторе Газа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пояснил, что речь идет о городских кварталах Газы и лагерях беженцев в центральной части анклава, где еще сохраняются боевые группы движения.

Он также обратился к иранскому народу с призывом свергнуть действующий режим, пообещав в случае успеха технологическую помощь в решении проблемы водоснабжения. Нетаньяху обвинил власти Ирана в провале «двенадцатидневной войны» и ущемлении прав граждан.