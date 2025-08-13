Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 03:48

Делегация ХАМАС прибыла в Египет на переговоры

Делегация ХАМАС обсудит в Каире перемирие в Газе и гуманитарный кризис

ХАМАС ХАМАС Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press

Делегация палестинского движения ХАМАС прибыла в Каир для ключевых переговоров о прекращении войны в секторе Газа, сообщила пресс-служба организации. Встречи с египетскими посредниками запланированы на 13 августа. Основные темы — пути установления перемирия и налаживание поставок гуманитарной помощи после предварительных консультаций.

Возглавил делегацию лидер ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя. Один из руководителей движения Тахер ан-Нуну высоко оценил прочные отношения с Египтом и непрекращающиеся совместные усилия, особо отметив вклад президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. Каир, координируя действия с Катаром и США, активно работает над возобновлением диалога о 60-дневном перемирии, подчеркнул политики.

Ранее стало известно, что правительство Израиля поручило военным ликвидировать два ключевых оплота движения ХАМАС в секторе Газа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пояснил, что речь идет о городских кварталах Газы и лагерях беженцев в центральной части анклава, где еще сохраняются боевые группы движения.

Он также обратился к иранскому народу с призывом свергнуть действующий режим, пообещав в случае успеха технологическую помощь в решении проблемы водоснабжения. Нетаньяху обвинил власти Ирана в провале «двенадцатидневной войны» и ущемлении прав граждан.

ХАМАС
переговоры
Египет
сектор Газа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат нашел способ поддержать ведущих семейный бизнес россиян
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 13 августа, без изменений
Раскрыта причина, по которой Киев не желает забирать военнопленных
«Инвестиция в здоровье»: меню в школьных столовых могут круто поменять
Делегация ХАМАС прибыла в Египет на переговоры
Стало известно, кто будет охранять Путина на Аляске
Ученые нашли на Камчатке исчезающий вид песцов
«Сложный вопрос»: в США предположили, к чему приведет встреча на Аляске
«Ударим сразу вглубь Польши»: после атаки на Калининград НАТО уже не будет
Обломки БПЛА рухнули на крышу 16-этажного дома в Волгограде
Известный стендап-комик рассказал, что работал на рынке за 50 рублей в день
Ким Чен Ын заверил Путина в полной поддержке России
В РФПИ оценили выдвижение Трампа на премию мира словами об ошибках Байдена
Совет улемов разрешил мусульманам России использовать ботокс
«Я тебя убью»: тюменец из-за ссоры напал на детей и избил их
СМИ раскрыли место встречи Трампа и Путина на Аляске
Крушение поезда с опасными грузами произошло в США
Заведено уголовное дело по факту избиения детей в медресе
Бьет наотмашь: почему главред RT Маргарита Симоньян так бесит Запад
Mash сообщил о взрывах в Волгоградской области
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.