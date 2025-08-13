В США раскрыли мнение чиновников касаемо визита Путина на Аляску CNN: американские чиновники обрадовались согласию Путина приехать на Аляску

Американские чиновники обрадовались согласию президента России Владимира Путина приехать на Аляску для встречи с лидером США Дональдом Трампом, сообщил телеканал CNN. Главы государств проведут переговоры 15 августа.

Американские чиновники были обрадованы и несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу на территории США, — говорится в сообщении.

Ранее экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что предстоящая встреча Путина и Трампа на Аляске может стать важным шагом к завершению конфликта на Украине. Эксперт отметил, что сам факт переговоров между лидерами двух стран уже свидетельствует о прогрессе.

Риттер напомнил, что еще год назад диалог между российскими и американскими чиновниками отсутствовал. Политика США тогда сводилась к военной поддержке Киева.

До этого стало известно, что администрация американского лидера отказалась от установления жестких красных линий для России по украинскому вопросу. Вместо этого Вашингтон приветствует прямые переговоры между Киевом и Москвой.