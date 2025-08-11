Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 14:00

Зеленский заявил, что Россия хочет «обмануть» США в ходе встречи на Аляске

Зеленский на фоне встречи Путина и Трампа заявил, что Россия хочет обмануть США

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский на фоне будущей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске заявил, что Москва якобы попытается обмануть Вашингтон. Соответствующие заявление опубликовано на сайте президента Украины. По его словам, Киев каждый день связывается с американской стороной.

Конечно, наша команда работает с Соединенными Штатами — ни дня не проходит без общения о том, как обеспечить настоящий мир. Мы понимаем намерение России попытаться обмануть Америку — мы этого не допустим, — считает Зеленский.

Ранее Еврокомиссия и лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и Великобритании в совместной декларации объявили, что Трамп должен вести переговоры с Путиным «только в условиях перемирия». Они подчеркнули, что работа по завершению конфликта на Украине должна сочетать «активную дипломатию, поддержку Киева и давление на Москву».

До этого американские журналисты информировали, что предстоящие переговоры лидеров России и США на Аляске могут иметь катастрофические последствия для Украины. По данным обозревателей, Киев и его европейские союзники с тревогой следят за подготовкой саммита.

Украина
Владимир Зеленский
заявления
встречи
Аляска
Владимир Путин
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тимати показал новорожденную дочь на фоне слухов о разрыве с возлюбленной
«Психология любого неудачника»: Крутой жестко ответил на критику певца
На Западе указали на триумф Путина в предстоящей встрече с Трампом
Тарифный «молот» Трампа может разорить Швейцарию
Землетрясение в Турции: что известно, сколько погибших, риски для Крыма
Прима-балерина Большого театра поддержала создание Дня артиста
Психолог объяснила, как избежать стресса при выходе из отпуска
В Колумбии скончался раненный при покушении кандидат в президенты
На Украине объявили в розыск российского депутата
У Путина появился еще один спецпредставитель
В ЛДПР вспомнили, как Жириновский обматерил Пугачеву
Врач дала советы, как вернуть здоровье сердцу после вредных привычек
Раскрыто, в чем обвиняют задержанного заммэра Салехарда
Стало известно, закупку какой формы для российских войск запретил Путин
В Совфеде отреагировали на идею отменить домашние задания в школах
Игуменья Зосимой пустыни высказалась об актрисе Екатерина Васильевой
Зеленского уличили в «лихорадочной» подготовке к встрече Путина и Трампа
«Элемент разложения морали»: в Госдуме разнесли «Битву экстрасенсов»
Один из самых популярных мессенджеров сломался у сотен пользователей
Спрыгнувшего с поезда в Литве россиянина задержали в другой стране
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.