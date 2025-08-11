Зеленский заявил, что Россия хочет «обмануть» США в ходе встречи на Аляске Зеленский на фоне встречи Путина и Трампа заявил, что Россия хочет обмануть США

Украинский лидер Владимир Зеленский на фоне будущей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске заявил, что Москва якобы попытается обмануть Вашингтон. Соответствующие заявление опубликовано на сайте президента Украины. По его словам, Киев каждый день связывается с американской стороной.

Конечно, наша команда работает с Соединенными Штатами — ни дня не проходит без общения о том, как обеспечить настоящий мир. Мы понимаем намерение России попытаться обмануть Америку — мы этого не допустим, — считает Зеленский.

Ранее Еврокомиссия и лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и Великобритании в совместной декларации объявили, что Трамп должен вести переговоры с Путиным «только в условиях перемирия». Они подчеркнули, что работа по завершению конфликта на Украине должна сочетать «активную дипломатию, поддержку Киева и давление на Москву».

До этого американские журналисты информировали, что предстоящие переговоры лидеров России и США на Аляске могут иметь катастрофические последствия для Украины. По данным обозревателей, Киев и его европейские союзники с тревогой следят за подготовкой саммита.