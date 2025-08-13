Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 03:11

«Сложный вопрос»: в США предположили, к чему приведет встреча на Аляске

Риттер считает, что встреча на Аляске даст шанс на конец украинского конфликта

Дональд Трамп и Владимир Путин Дональд Трамп и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Предстоящая встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске может стать важным шагом к завершению конфликта на Украине, заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер. В интервью ТАСС эксперт отметил, что сам факт переговоров между лидерами двух стран уже свидетельствует о прогрессе.

Я надеюсь, что после этого саммита на Украине воцарится мир. Это очень сложный вопрос, и он потребует сложных решений. Верю ли я, что все эти решения могут быть реализованы за одну встречу на Аляске? Нет, я так не считаю, — подчеркнул Риттер.

Он напомнил, что еще год назад диалог между российскими и американскими чиновниками отсутствовал. Политика США тогда сводилась к военной поддержке Киева.

По мнению Риттера, переговоры на высшем уровне создают возможность для поиска компромиссов. Он также отметил огромные человеческие потери конфликта, затронувшего Украину, Россию и самих американцев.

Ранее сообщалось, что Великобритания очень недовольна публичными заявлениями лидеров ЕС о предстоящих переговорах президентов США и России. Лондон опасается, что они спровоцируют гнев Вашингтона. Европейский союз рискует быть отстраненным от ключевых переговоров по Украине.

