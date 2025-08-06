В ГД назвали важный нюанс, который поможет наказать живодера из Лианозово Депутат Бурматов: для обвинения живодера из Лианозово нужны доказательства

Для обвинения жителя Лианозово, подозреваемого в издевательствах над псом Бонисом, необходимы прямые доказательства, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Владимир Бурматов. По его словам, следует грамотно составить заявление в органы внутренних дел и приложить к нему фото и видео.

Когда я звоню генералу МВД и говорю, что у меня уже есть куча обращений [по поводу живодера из Лианозово], все СМИ об этом написали, он мне отвечает: «Слушайте, а к нам никто по этому поводу еще не обращался». Должно быть юридически грамотно составленное обращение в органы внутренних дел по месту совершения преступления с приложением доказательств: фото, видео и так далее. А как правоохранителям по-другому работать? У них есть свои регламенты, — сказал Бурматов.

Он уточнил, что обращений от граждан в МВД не поступало. По словам Бурматова, на данный момент есть только его запрос. Депутат призвал граждан не оставаться в стороне и отметил, что никому не отказывает в помощи и подписывает несколько сотен обращений в день.

Ранее на автобусной остановке в районе Лианозово в Москве была найдена изуродованная собака с черепно-мозговой травмой. По словам местных жителей, животное долгое время жестоко мучили, а затем бросили умирать.