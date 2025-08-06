Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 12:32

В ГД назвали важный нюанс, который поможет наказать живодера из Лианозово

Депутат Бурматов: для обвинения живодера из Лианозово нужны доказательства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для обвинения жителя Лианозово, подозреваемого в издевательствах над псом Бонисом, необходимы прямые доказательства, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Владимир Бурматов. По его словам, следует грамотно составить заявление в органы внутренних дел и приложить к нему фото и видео.

Когда я звоню генералу МВД и говорю, что у меня уже есть куча обращений [по поводу живодера из Лианозово], все СМИ об этом написали, он мне отвечает: «Слушайте, а к нам никто по этому поводу еще не обращался». Должно быть юридически грамотно составленное обращение в органы внутренних дел по месту совершения преступления с приложением доказательств: фото, видео и так далее. А как правоохранителям по-другому работать? У них есть свои регламенты, — сказал Бурматов.

Он уточнил, что обращений от граждан в МВД не поступало. По словам Бурматова, на данный момент есть только его запрос. Депутат призвал граждан не оставаться в стороне и отметил, что никому не отказывает в помощи и подписывает несколько сотен обращений в день.

Ранее на автобусной остановке в районе Лианозово в Москве была найдена изуродованная собака с черепно-мозговой травмой. По словам местных жителей, животное долгое время жестоко мучили, а затем бросили умирать.

собаки
полиция
Москва
животные
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина прикурил от Вечного огня в центре Парижа и поплатился
Медведь добровольно сдал кровь
«Наше будущее»: в СПЧ призвали возобновить исследования о подростках
Экс-футболист сборной России описал реакцию «Зенита» на новый лимит в РПЛ
Пьяные посиделки закончились страшной расправой в Иркутской области
Три беспилотника ВСУ сбили над Смоленской областью
Нудистский заплыв шокировал отдыхающих на российском курорте
«Знак свыше»: православный депутат о найденной иконе на берегу Анапы
ВСУ нанесли удар по больнице в Херсонской области
«Где находятся рамки»: военкор жестко ответил Стерлигову на рынок рабов
Обнуление ипотеки предложили для одной категории россиян
Нападение медведя на российскую певицу оказалось трагической ошибкой
Мешки с валютой, оружие: экс-чиновник украл предприятие на 100 млрд, детали
В СПЧ оценили идею помещать подростков в исправительные центры за нарушения
Кадыров сообщил о вылете в зону спецоперации новой группы добровольцев
Астрофизик допустил существование внеземных цивилизаций
В Раде признали, чем обернулось вторжение в Курскую область
Ветеран «Спартака» призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ
«Происходят убийства и пытки»: Мирошник о секретных тюрьмах ВСУ и Судже
«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.