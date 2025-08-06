20-летний военнослужащий ВСУ Максим Нагорный, письмо которого публично зачитывал президент Украины Владимир Зеленский, погиб в Донецкой Народной Республике под Покровском, сообщает Oboz.ua. Его тело было обнаружено 19 июля, но опознание подтвердили только спустя несколько дней.

Известно, что идентификация тела осложнилась из-за состояния останков. Родственники узнали его по татуировке и личным вещам, однако выдать тело им отказались — для генетической экспертизы якобы необходим родственник мужского пола, которого у Нагорного нет. В настоящий момент тело остается в морге.

Нагорный родился в Луцке, воспитывался в интернате, позднее поступил в колледж, но оставил учебу и заключил контракт с ВСУ в 18 лет. Весной 2025 года он находился на линии фронта под обстрелом и написал письмо родным, которое позже было зачитано с трибуны Зеленским.

Ранее при создании постановочного видео об «успешной операции» ВСУ в Сумской области погиб украинский военнослужащий. Инцидент произошел во время съемок пропагандистского ролика силами 144-го и 73-го центров ССО ВСУ, который должен был демонстрировать рейд на российские позиции.