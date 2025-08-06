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06 августа 2025 в 12:49

Политолог объяснил, какую проверку подготовила Россия для стран НАТО

Политолог Перенджиев: Россия проверит единство НАТО в ответ на удары Запада

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия намерена проверить сплоченность стран НАТО в ответ на атаки Запада, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его мнению, Москва готова нанести удары по государствам, поставляющим оружие Украине, включая ключевые европейские страны. Он также усомнился в готовности НАТО реализовать пятую статью устава, предусматривающую коллективную оборону, в случае эскалации конфликта.

РФ может ударить по тем странам, которые поставляют ракеты Украине, способные бить по нашей территории. Смогут ли страны НАТО ответить нам? В НАТО любят говорить о пятой статье. РФ проверит на прочность договоры НАТО. Мы вдарим в ответ на то, что их ракеты бьют по нашей территории. Они думают, что эта статья поможет им примениться, если мы ударим по государствам НАТО, прежде всего европейским. Речь идет о Британии, Франции и Германии. Они подписали между собой договоры, что, если потребуется, они будут действовать совместно, — высказался Перенджиев.

Ранее Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой выразил мнение, что Россия применит ракеты «Орешник» только в конфликте против стран НАТО. По его словам, это оружие сдерживания предназначено для крупномасштабных конфликтов и не будет использовано против Украины. Он подчеркнул, что применение «Орешника» возможно лишь в случае прямой угрозы безопасности России.

Политолог Андрей Суздальцев заявил ранее, что Германия готовится к войне с Россией. По его словам, немецкие политики полагают, что Москва не ответит на удары Taurus.

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