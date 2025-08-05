Генерал раскрыл, против каких стран Россия может применить «Орешник»

Россия применит ракеты «Орешник» только в конфликте против стран НАТО, выразил мнение в беседе с NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, это оружие сдерживания предназначено для крупномасштабных конфликтов и не будет использовано против Украины. Он подчеркнул, что применение «Орешника» возможно лишь в случае прямой угрозы безопасности России.

«Орешник» — оружие сдерживания горячих голов Запада. Предположу, что его будут применять только в случае крупномасштабных боевых действий и угроз для РФ. Применение по Украине нерентабельно, так как это оружие массового поражения. Применять его сейчас необходимости нет, но в отношении стран-агрессоров НАТО вполне вероятно. «Орешник» — оружие, способное уничтожить одной ракетой и вывести из политического противостояния любое государство. Если применять, то применять в случае реального конфликта, когда речь пойдет об угрозе для России в целом, — высказался Липовой.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что Россия ударит «Орешником» по Германии в ответ на возможное применение ракет Taurus. По его словам, отменой моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности Москва показала свою решимость осуществлять ответные атаки.