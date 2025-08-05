Названа главная цель «Орешника» после выхода РФ из договора по РСМД Политолог Перенджиев: Россия ударит «Орешником» по Германии в ответ на Taurus

Россия ударит комплексом «Орешник» по Германии в ответ на возможное применение ракет Taurus, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, отменой моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности Москва показала свою решимость осуществлять ответные атаки.

Мы показываем готовность. Мы проявляем решимость наносить удары не только по территории Украины, но и по территориям тех государств, которые осуществляют против нас непосредственную ракетную агрессию. В основном это Германия, которая стоит на повестке дня. Как с Tomahawk, так и с возможным применением Taurus. Никто не исключает, что это может оказаться Британия и Франция, — сказал Перенджиев.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что решение об отмене моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности позволит применить ракетный комплекс «Орешник» по НАТО. По его словам, главной целью России является обеспечение собственной безопасности.