В четырех украинских регионах повреждена энергетическая и газотранспортная инфраструктура, сообщили в Telegram-канале Минэнерго страны. Удары были нанесены в ночь на 27 августа. В Минобороны России никак не комментировали данную информацию.

Повреждения инфраструктуры зафиксировали в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. В результате в Сумах большая часть жителей и промышленных потребителей остались без света.

Ранее ВСУ пытались атаковать АЗС, чтобы убить максимальное число мирных жителей. Утром 26 августа Киев планировал нанести удар по автозаправочной станции в Макеевке (ДНР) с помощью БПЛА с общей массой взрывчатого вещества свыше 60 килограмм. Предотвратить атаку удалось с помощью системы радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса».

Также военный аналитик Алексей Леонков рассказал, что российская армия применила в Сумах гиперзвуковую ракету «Циркон» для 100% гарантии. Кроме поражения морских целей, у ракеты есть и второе назначение — она может ликвидировать защищенные цели на суше, констатировал эксперт. В Минобороны РФ никак не комментировали эту информацию.