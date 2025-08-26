День знаний — 2025
26 августа 2025 в 17:13

ВСУ пытались атаковать АЗС, чтобы убить максимальное число мирных жителей

В ДНР сорвали атаку дрона с зарядом более 60 кг на АЗС у рынка и ТЦ

ВСУ утром 26 августа пытались атаковать автозаправочную станцию в Макеевке (ДНР) с помощью БПЛА с общей массой взрывчатого вещества свыше 60 килограмм, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. Предотвратить атаку удалось с помощью системы радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса», передает ТАСС.

Украинские боевики использовали для террористической атаки БПЛА украино-чешского производства FP-1 c осколочно-фугасной боевой частью ОФБ-60-ЯУ с общей массой взрывчатого вещества более 60 кг и поражающими элементами, — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что детонация боевого заряда на АЗС могла обернуться гибелью множества мирных жителей. БПЛА обезвредили, взрывоопасные предметы отправили на ликвидацию на полигон.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ информировала, что средства ПВО сбили 43 беспилотника ВСУ в российских регионах минувшей ночью. В частности, БПЛА уничтожили в Ленинградской, Рязанской, Тульской, Волгоградской, Брянской, Орловской, Псковской, Белгородской, Курской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областях.

АЗС
ВСУ
мирные жители
ФСБ
ВСУ пытались атаковать АЗС, чтобы убить максимальное число мирных жителей
