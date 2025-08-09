В Узбекистане задержали двух членов московской террористической ячейки В Узбекистане задержаны террористы из раскрытой в Москве ячейки по вербовке

В Узбекистане задержали двух оставшихся участников террористической ячейки, раскрытой ранее в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-центре республиканской Службы государственной безопасности (СГБ). Остальные семь человек задержаны в российской столице. Все они вербовали трудовых мигрантов.

На территории России были задержаны семь, а на территории Узбекистана — два участника международной террористической организации, — пояснили в ведомстве.

Во время обыска были изъяты мобильные телефоны, экземпляры литературы экстремистского содержания, два флеш-накопителя и сим-карта зарубежного оператора. Все это отправили на экспертизу.

До этого ФСБ показала задержание членов международной террористической ячейки в Москве. На опубликованных кадрах видно, как силовики взламывают дверь и проводят арест. Других задержали на улицах столицы.

