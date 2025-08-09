Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 10:51

В Узбекистане задержали двух членов московской террористической ячейки

В Узбекистане задержаны террористы из раскрытой в Москве ячейки по вербовке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Узбекистане задержали двух оставшихся участников террористической ячейки, раскрытой ранее в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-центре республиканской Службы государственной безопасности (СГБ). Остальные семь человек задержаны в российской столице. Все они вербовали трудовых мигрантов.

На территории России были задержаны семь, а на территории Узбекистана — два участника международной террористической организации, — пояснили в ведомстве.

Во время обыска были изъяты мобильные телефоны, экземпляры литературы экстремистского содержания, два флеш-накопителя и сим-карта зарубежного оператора. Все это отправили на экспертизу.

До этого ФСБ показала задержание членов международной террористической ячейки в Москве. На опубликованных кадрах видно, как силовики взламывают дверь и проводят арест. Других задержали на улицах столицы.

Ранее в Новосибирской области по подозрению в покушении на убийство российского военнослужащего были задержаны двое подростков. Они должны были нанести отравляющее вещество на дверную ручку автомобиля военного, чтобы тот погиб при контакте с ядом. Они нашли «заказ» в интернете и уже дали признательные показания.

происшествия
террористы
Узбекистан
вербовщики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трудное детство, молодые жены и дети: жизнь и любовь Ивана Краско
На Украине назвали два худших сценария после отказа Зеленского Трампу
Подростки устроили разборки с массовой дракой в центре города
Петербургские правоохранители уточняют детали затопления буксира
В США спрогнозировали реакцию Трампа на отказ Зеленского от уступок
«Общая история»: посол счел символичным встречу Путина и Трампа на Аляске
«Замечательный мужик»: Боярский высказался о смерти артиста Ивана Краско
В Госдуме рассказали, каким городам России угрожают украинские атаки
Лепешки-пятиминутки: идеальный быстрый завтрак!
Стало известно, кто первым поддержал семью ушедшего из жизни Краско
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Ивана Краско
Россиянка похитила из магазина мясо на 11 тысяч рублей
Погода в Москве в воскресенье, 10 августа: ждать ли ливни и сильные ветра
Третий за день БПЛА уничтожили на подлете к Москве
Точный сброс ФАБ-3000 на бригаду ВСУ в ДНР сняли на видео
В московском аэропорту ввели временные ограничения
«Русская Америка»: в Госдуме оценили место для переговоров Путина и Трампа
Соучастник по делу о теракте в «Крокусе» трудился на складе маркетплейса
На Таймс-сквер в Нью-Йорке произошла стрельба
Российский суд начал банкротство «дочки» западного IT-гиганта
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.