08 августа 2025 в 10:38

ФСБ показала задержание вербовщиков трудовых мигрантов

ФСБ показала видео задержания террористов в Москве

Фото: ФСБ РФ

ФСБ показала задержание членов международной террористической ячейки в Москве, которые вербовали трудовых мигрантов. На опубликованных РИА Новости кадрах видно, как силовики взламывают дверь и проводят арест. Других задержали на улицах столицы.

По данным ФСБ, вербовщиков выявили при помощи координаторов, находящихся в Евросоюзе. Радикалы распространяли свои идеи при помощи мессенджеров. Всего, как сообщает ведомство, ячейка состояла из девяти иностранных граждан.

До этого в Новосибирской области по подозрению в покушении на убийство российского военнослужащего были задержаны двое подростков. Они должны были нанести отравляющее вещество на дверную ручку автомобиля военного, чтобы тот погиб при контакте с ядом. Они нашли «заказ» в интернете и уже дали признательные показания.

Ранее российские силовики задержали гражданина РФ, подозреваемого в государственной измене, который принимал участие в подготовке покушения на руководителя оборонного предприятия. Он планировал убийство на территории Белгорода.

