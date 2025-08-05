Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 10:07

ФСБ задержала россиянина за подготовку покушения на главу предприятия ОПК

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские силовики задержали гражданина РФ, подозреваемого в государственной измене, который принимал участие в подготовке покушения на руководителя оборонного предприятия, сообщили представители Центра общественных связей ФСБ. По их словам, он планировал убийство на территории Белгорода, передает ТАСС.

Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность лица, причастного к государственной измене в форме оказания помощи иностранному государству, — говорится в сообщении.

Ранее силовиками были задержаны девять россиян, которые призывали к расправам над военнослужащими и их семьями. Противоправную деятельность они вели в мессенджерах и социальных сетях. Следователи возбудили уголовные дела по статьям о пропаганде терроризма и призывах к экстремизму.

Кроме того, сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге произвели задержание местного жителя по подозрению в сборе секретной информации в интересах украинских спецслужб. Мужчина по своей инициативе добывал данные о военных объектах и об оборонных предприятиях.

ФСБ
покушения
Белгород
задержания
госизмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европу предупредили о последствиях от снятия в России моратория на РСМД
Стало известно о массовой мобилизации лиц с особым статусом на Украине
РФ сняла запрет на РСМД. Европа в ужасе: теперь «Орешник» ударит по НАТО?
Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Мужчина ради свадьбы 17 раз принудил невесту к занятию проституцией
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Пьяный россиянин угнал машину бабушки, пока она лежала в реанимации
ВСУ обстреляли из HIMARS химический завод в Горловке
Известный актер из фильма «Солнечный удар» скончался перед днем рождения
Самый толстый россиянин может умереть в Нижнем Новгороде
Булгур с курицей в сливочном соусе: быстрый ужин за 30 минут
Россиянина похитили за отказ отдать 2,3 млн рублей
Манул Молния стал Борисом и сменил место прописки
«Думал, фейерверк»: юношу убили из купленного у бойца СВО оружия
«Кульминация репрессий режима»: в МИД РФ отреагировали на приговор Гуцул
Рогов рассказал, чем обернутся для Зеленского потери в Сумской области
Аналитик заявил о создании ВСУ рекламного женского подразделения
Экономист назвал последствия переезда госкомпаний из Москвы в регионы
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.