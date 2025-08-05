ФСБ задержала россиянина за подготовку покушения на главу предприятия ОПК

Российские силовики задержали гражданина РФ, подозреваемого в государственной измене, который принимал участие в подготовке покушения на руководителя оборонного предприятия, сообщили представители Центра общественных связей ФСБ. По их словам, он планировал убийство на территории Белгорода, передает ТАСС.

Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность лица, причастного к государственной измене в форме оказания помощи иностранному государству, — говорится в сообщении.

Ранее силовиками были задержаны девять россиян, которые призывали к расправам над военнослужащими и их семьями. Противоправную деятельность они вели в мессенджерах и социальных сетях. Следователи возбудили уголовные дела по статьям о пропаганде терроризма и призывах к экстремизму.

Кроме того, сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге произвели задержание местного жителя по подозрению в сборе секретной информации в интересах украинских спецслужб. Мужчина по своей инициативе добывал данные о военных объектах и об оборонных предприятиях.