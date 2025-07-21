Россиянин собирал данные для Украины и попался ФСБ Сотрудники ФСБ в Петербурге задержали мужчину за сбор данных для Украины

Сотрудники ФСБ России в Санкт-Петербурге задержали мужчину по подозрению в сборе секретных сведений для украинских спецслужб, сообщает ТАСС. Россиянин самостоятельно по собственной инициативе добывал информацию об объектах Министерства обороны РФ и предприятиях оборонной промышленности.

В пресс-службе регионального управления ведомства уточнили, что подозреваемый установил контакт с украинскими спецслужбами. Затем, выполняя их задания, он собирал данные, которые представляли интерес для противника, об объектах оборонно-промышленного комплекса и Министерства обороны.

Правоохранители задержали подозреваемого и поместили под стражу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности (часть 3 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ).

Ранее в Рязани задержали россиянина по подозрению в госизмене. В пресс-службе ФСБ сообщили, что уроженец Молдавии мог передавать разведке Украины данные об оборонном предприятии и подразделении Вооруженных сил России.