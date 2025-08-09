Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 10:30

Пашинян допустил, что Ереван и Баку могут обменяться частью территорий

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Процесс делимитации границ между Ереваном и Баку продолжится, заявил на онлайн-пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, которые приводит ТАСС, некоторые принадлежащие армянской стороне территории находятся под контролем Азербайджана и наоборот. Глава правительства призвал восстановить границы стран советского времени.

Есть территории, которые принадлежат нам, но находятся под контролем Азербайджана. А есть территории, которые принадлежат Азербайджану, однако находятся под нашим контролем. Процесс делимитации должен продолжаться. Там, где у нас есть территории, принадлежащие Азербайджану, мы должны вернуть их. Там, где принадлежат Азербайджану, но являются нашей территорией, они должны вернуть. Территория независимой Армении идентична территории Советской Армении. А территория независимого Азербайджана идентична территории Советского Азербайджана, — объяснил Пашинян.

В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев провел переговоры с Пашиняном. Стороны обсудили вопросы делимитации границ во время переговоров в Абу-Даби. Они также затронули темы открытия и развития Зангезурского коридора и парафирования мирного соглашения.

8 августа президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о прекращении конфликта между Ереваном и Баку. Мероприятие состоялось в Белом доме.

Никол Пашинян
Азербайджан
Армения
территории
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трудное детство, молодые жены и дети: жизнь и любовь Ивана Краско
На Украине назвали два худших сценария после отказа Зеленского Трампу
Подростки устроили разборки с массовой дракой в центре города
Петербургские правоохранители уточняют детали затопления буксира
В США спрогнозировали реакцию Трампа на отказ Зеленского от уступок
«Общая история»: посол счел символичным встречу Путина и Трампа на Аляске
«Замечательный мужик»: Боярский высказался о смерти артиста Ивана Краско
В Госдуме рассказали, каким городам России угрожают украинские атаки
Лепешки-пятиминутки: идеальный быстрый завтрак!
Стало известно, кто первым поддержал семью ушедшего из жизни Краско
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Ивана Краско
Россиянка похитила из магазина мясо на 11 тысяч рублей
Погода в Москве в воскресенье, 10 августа: ждать ли ливни и сильные ветра
Третий за день БПЛА уничтожили на подлете к Москве
Точный сброс ФАБ-3000 на бригаду ВСУ в ДНР сняли на видео
В московском аэропорту ввели временные ограничения
«Русская Америка»: в Госдуме оценили место для переговоров Путина и Трампа
Соучастник по делу о теракте в «Крокусе» трудился на складе маркетплейса
На Таймс-сквер в Нью-Йорке произошла стрельба
Российский суд начал банкротство «дочки» западного IT-гиганта
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.