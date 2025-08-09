Пашинян допустил, что Ереван и Баку могут обменяться частью территорий

Процесс делимитации границ между Ереваном и Баку продолжится, заявил на онлайн-пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, которые приводит ТАСС, некоторые принадлежащие армянской стороне территории находятся под контролем Азербайджана и наоборот. Глава правительства призвал восстановить границы стран советского времени.

Есть территории, которые принадлежат нам, но находятся под контролем Азербайджана. А есть территории, которые принадлежат Азербайджану, однако находятся под нашим контролем. Процесс делимитации должен продолжаться. Там, где у нас есть территории, принадлежащие Азербайджану, мы должны вернуть их. Там, где принадлежат Азербайджану, но являются нашей территорией, они должны вернуть. Территория независимой Армении идентична территории Советской Армении. А территория независимого Азербайджана идентична территории Советского Азербайджана, — объяснил Пашинян.

В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев провел переговоры с Пашиняном. Стороны обсудили вопросы делимитации границ во время переговоров в Абу-Даби. Они также затронули темы открытия и развития Зангезурского коридора и парафирования мирного соглашения.

8 августа президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о прекращении конфликта между Ереваном и Баку. Мероприятие состоялось в Белом доме.