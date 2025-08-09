Россиянам перечислили фрукты, которые не подходят для завтрака Врач Мельникова посоветовала не есть по утрам хурму и яблоки из-за риска запоров

Некоторые фрукты стоит исключить из утреннего рациона, сообщила Lenta.ru врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова. Она пояснила, что речь идет о продуктах с высоким содержанием танина.

Мельникова уточнила, что к таким фруктам относятся хурма, гранаты, яблоки, а также черника, ежевика и т. д. По ее словам, танины способны замедлять работу кишечника, раздражать его стенки, вызывать спазмы, вздутие и повышать риск запоров. Кроме того, специалист не рекомендует начинать день со смузи.

Многие люди считают, что жидкая пища легко усваивается, но в действительности это не так. Если у еды нет возможности «познакомиться» со слюной и быть хорошо прожеванной, кишечник начнет сопротивляться: урчать и закатывать газовый скандал, — заявила собеседница.

Ранее врач Екатерина Кашух посоветовала в заведениях быстрого питания выбирать овощные салаты с курицей или креветками. По ее мнению, такой перекус, в отличие от бургеров и картофеля фри, обеспечивает организм белком, клетчаткой и витаминами. Она считает, что вред наносит регулярный избыток жирной, жареной и высококалорийной еды, но редкие «праздники живота» при нормальном питании для здорового человека опасности не представляют.