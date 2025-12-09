Врач раскрыла, чем можно заменить главный новогодний салат Гастроэнтеролог Сухорукова: оливье лучше заменить салатом из киноа и овощей

На новогодний стол лучше подать салат из киноа и овощей вместо традиционного оливье с добавлением майонеза, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова. По ее словам, полезными альтернативами также могут стать салаты с креветками, индейкой и низкокалорийными заправками.

Вместо оливье и майонезных закусок лучше приготовить салат с киноа и овощами. Киноа — это ценный источник белка и клетчатки. Смешайте отварную киноа с нарезанными свежими овощами: огурцами, помидорами, авокадо, кукурузой. Затем добавьте зелень и заправьте лимонно-оливковой заправкой. Кроме того, главный новогодний салат можно заменить классическим винегретом, приготовленным без майонеза, с растительным маслом. Он является отличным источником клетчатки и витаминов, — посоветовала Сухорукова.

Она добавила, что хорошим дополнением к блюду станет салат из свежих овощей, заправленный легким оливковым маслом с лимонным соком или натуральным йогуртом с горчицей. По словам врача, для большей сытности можно добавить отварную куриную грудку или индейку. Сухорукова также отметила, что в качестве альтернатив можно приготовить салат с отварными креветками, спелым авокадо, свежим огурцом, небольшим количеством красного лука и зеленью, заправленный лаймовым соком или оливковым маслом.

Ранее диетолог Марьяна Джутова посоветовала заменить колбасу в оливье на курицу, а майонез — на йогуртовую заправку. По ее мнению, новогоднее меню должно быть разнообразным и включать в себя сбалансированное количество белков, жиров и углеводов.