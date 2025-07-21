Гастроэнтеролог дала советы, как есть фастфуд без вреда здоровью Гастроэнтеролог Кашух посоветовала овощные салаты для быстрого перекуса

В заведениях с фастфудом рекомендуется покупать овощные салаты с куриным мясом или креветками, заявила РИАМО гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По ее словам, это, в отличие от бургеров или картошки фри, станет здоровым вариантом перекуса. В таких салатах есть белок, клетчатка и витамины.

Вреден регулярный избыток жирной, жареной и высококалорийной пищи в рационе. Если обжорство не стало привычкой, человек здоров, питается нормально и лишь время от времени устраивает «праздник живота», ощутимого вреда не будет, — отметила Кашух.

При этом, по ее мнению, немаловажно учитывать общее состояние здоровья. Она уточнила, что в зону риска попадают люди с сахарным диабетом и заболеваниями ЖКТ. У них проблемы со здоровьем при переедании фастфуда возникают гораздо чаще.

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова ранее заявила, что летом из-за жары опасно есть шаурму, хот-доги и заправленные майонезом салаты. По ее словам, в теплое время года бактерии и вирусы быстрее размножаются.