Зеленский заявил о готовности Украины к миру Зеленский: Украина готова к решениям, которые могут принести мир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Киев готов к решениям, которые могут привести к миру. При этом он подчеркнул, что страна не будет «дарить свою землю».

Ответ на украинский территориальный вопрос уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет, — отметил Зеленский.

По его словам, решения против Украины — это «решения против мира», которые не сработают. Он подчеркнул, что всем нужен «реальный мир».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленскому придется «кое-что подписать» в рамках переговорного процесса. По его словам, Штаты допускают обмен территорий, который пройдет «на благо сторон».

До этого The Wall Street Journal писал, что президент России Владимир Путин представил США план по урегулированию конфликта на Украине. По данным издания, российский лидер передал свои предложения Вашингтону через спецпосланника Стива Уиткоффа.

В свою очередь американский журналист Клейтон Моррис считает, что президент Украины может даже не приезжать на переговоры, потому что условия мира будет диктовать только Путин. Он уверен, что и Киев, и Вашингтон выглядят незаинтересованными в достижении мира.