Путин передал США предложения по Украине WSJ: Путин передал США план по урегулированию конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин передал американской стороне предложения по урегулированию конфликта на Украине, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, российский лидер представил свой план спецспосланнику президента США Стиву Уиткоффу.

По словам европейских и украинских чиновников, на этой неделе президент России Владимир Путин представил администрации Трампа масштабное предложение о прекращении огня на Украине, — говорится в публикации.

По предварительным данным, Путин предлагает завершить конфликт на Украине в два этапа. Один из них предполагает признание за Россией утраченных Киевом территорий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский изменил свою позицию по урегулированию конфликта с Россией. Киевский лидер выразил готовность работать над заключением соглашения.

До этого стало известно, что Зеленский готов согласиться на прекращение огня по линии фронта. Однако, по словам источников, Киев по-прежнему не согласен на международное признание контроля Москвы над Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями.