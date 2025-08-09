В Белом доме объяснили, может ли Зеленский появиться на Аляске 15 августа

Украинского лидера Владимира Зеленского могут допустить до переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, передает телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме. По его словам, речь идет о «каком-нибудь участии».

Планирование саммита в следующую пятницу пока еще неопределенное, и все еще существует вероятность того, что президент Украины Владимир Зеленский может принять в нем какое-то участие, — объяснил источник.

До этого стало известно, что Зеленский готов согласиться на прекращение огня по линии фронта. Однако, по словам источников, Киев по-прежнему не согласен на международное признание контроля Москвы над Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Путин и Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. Это будет важный саммит лидеров, и выбор места для него очень логичен, считает он. Город, в котором пройдет встреча, пока не раскрывается.