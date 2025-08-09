В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки ВСУ

В Ростове-на-Дону вводится режим ЧС после того, как украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом, заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его словам, в здании повреждены две квартиры, а также остекление в окнах с 15-го по 20-й этаж.

Ранее Слюсарь заявил, что взрыв и последовавшее за ним возгорание произошли в многоэтажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотника. Инцидент зафиксирован в микрорайоне Левобережный.

Тем временем пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что средства ПВО сбили 97 беспилотников ВСУ в российских регионах. Больше всего БПЛА уничтожили в Курской области — 28. Также дроны нейтрализовали в Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областях, а также в Краснодарском крае, в Крыму, в Московском регионе и над акваторией Азовского моря.