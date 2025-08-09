«Против нас»: Зеленский отреагировал на саммит США и России на Аляске Зеленский заявил, что боится принятия решений по Украине без участия Киева

Вопрос урегулирования конфликта на Украине могут решить без участия Киева, сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, любые шаги, предпринятые без украинской стороны, будут восприняты как действия против мира. Он подчеркнул, что Киев готов к настоящим договоренностям, способным обеспечить прочный мир.

Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Какие-либо решения, которые против нас, какие-либо решения, которые без Украины, — это одновременно и решения против мира, — указал Зеленский.

Глава государства добавил, что Киев намерен сотрудничать с бывшим президентом США Дональдом Трампом и другими партнерами ради долгосрочного урегулирования конфликта. При этом он напомнил, что позиция страны по территориальным вопросам закреплена в конституции.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что на Аляске будут обсуждаться варианты долгосрочного урегулирования украинского конфликта. По его словам, лидеры России и США сосредоточатся на выработке конкретных предложений для достижения прочного мира.