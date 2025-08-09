Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 10:46

«Против нас»: Зеленский отреагировал на саммит США и России на Аляске

Зеленский заявил, что боится принятия решений по Украине без участия Киева

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

Вопрос урегулирования конфликта на Украине могут решить без участия Киева, сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, любые шаги, предпринятые без украинской стороны, будут восприняты как действия против мира. Он подчеркнул, что Киев готов к настоящим договоренностям, способным обеспечить прочный мир.

Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Какие-либо решения, которые против нас, какие-либо решения, которые без Украины, — это одновременно и решения против мира, — указал Зеленский.

Глава государства добавил, что Киев намерен сотрудничать с бывшим президентом США Дональдом Трампом и другими партнерами ради долгосрочного урегулирования конфликта. При этом он напомнил, что позиция страны по территориальным вопросам закреплена в конституции.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что на Аляске будут обсуждаться варианты долгосрочного урегулирования украинского конфликта. По его словам, лидеры России и США сосредоточатся на выработке конкретных предложений для достижения прочного мира.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Аляска
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трудное детство, молодые жены и дети: жизнь и любовь Ивана Краско
На Украине назвали два худших сценария после отказа Зеленского Трампу
Подростки устроили разборки с массовой дракой в центре города
Петербургские правоохранители уточняют детали затопления буксира
В США спрогнозировали реакцию Трампа на отказ Зеленского от уступок
«Общая история»: посол счел символичным встречу Путина и Трампа на Аляске
«Замечательный мужик»: Боярский высказался о смерти артиста Ивана Краско
В Госдуме рассказали, каким городам России угрожают украинские атаки
Лепешки-пятиминутки: идеальный быстрый завтрак!
Стало известно, кто первым поддержал семью ушедшего из жизни Краско
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Ивана Краско
Россиянка похитила из магазина мясо на 11 тысяч рублей
Погода в Москве в воскресенье, 10 августа: ждать ли ливни и сильные ветра
Третий за день БПЛА уничтожили на подлете к Москве
Точный сброс ФАБ-3000 на бригаду ВСУ в ДНР сняли на видео
В московском аэропорту ввели временные ограничения
«Русская Америка»: в Госдуме оценили место для переговоров Путина и Трампа
Соучастник по делу о теракте в «Крокусе» трудился на складе маркетплейса
На Таймс-сквер в Нью-Йорке произошла стрельба
Российский суд начал банкротство «дочки» западного IT-гиганта
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.